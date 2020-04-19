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Дэвид Хэй об ударе Фьюри: Может Тайсон бьет сильнее, чем все мы думали

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Комментарий британца

Дэвид Хэй об ударе Фьюри: Может Тайсон бьет сильнее, чем все мы думали
UA-Футбол
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Британский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй прокомментировал слова Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО) о непризнании Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) настоящим чемпионом. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Что он имеет в виду, когда не признает Фьюри настоящим чемпионом? Может Тайсон бьет сильнее, чем мы все думали. Я этого не понимаю, потому что победа Фьюри настолько убедительна, насколько это возможно. Я не знаю, почему Уайлдер говорит подобное. Он действительно это сказал?

Может он считает, что Тайсон побил очень-очень слабую версию Деонтея, но все же это был именно он. После боя Уайлдер сказал, что лучший боксер победил, не так ли? И сказал, что хочет еще один бой. Зачем говорить об этом сейчас, да еще и в таком ключе?", - сказал Хэй.

Напомним, что ранее Джошуа назвал фаворита в бою Уайлдер - Фьюри 3.

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В статье: Тайсон Фьюри Дэвид Хэй
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