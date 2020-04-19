Александр Усик: Я не мечтаю о встрече с инопланетянами, это все шутки

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) в интервью You-Tube канала "В гостях у Гордона" рассказал о комментарии по поводу встречи с инопланетянами.

"Я не мечтаю о встрече с инопланетянами. Я не помню, мне когда-то задали вопрос об инопланетянах и я ответил, что если бы они опустились к нам на Землю и сказали: "Саня, поехали к нам на планету" - то я бы с удовольствием к ним съездил и посмотрел, что у них там происходит.

Но мне кажется, когда они к нам прилетят и на некотором расстоянии посмотрят: "Да нет, до этих шизиков не поедем, потому что еще нас заберут и поработят" Это шутки все, мне задали вопрос - я в ответ пошутил" - сказал Усик.

Напомним, что ранее Усик и Ломаченко поздравили всех с праздником Пасхи.