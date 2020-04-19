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Сергей Деревянченко: С праздником, друзья, добра нам всем

Бокс
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Поздравления от нашего боксера

Сергей Деревянченко: С праздником, друзья, добра нам всем
UA-Футбол
Новина українською

Украинский средневес Сергей Деревянченко поздравил всех украинцев с праздником светлой Пасхи. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"С праздником, друзья. Добра нам всем"

Сергей Деревянченко: С праздником, друзья, добра нам всем - изображение 1

Напомним, что ранее Ломаченко и Усик поздравили верующих с праздником.

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В статье: Сергей Деревянченко
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