Сергей Деревянченко: С праздником, друзья, добра нам всем

Украинский средневес Сергей Деревянченко поздравил всех украинцев с праздником светлой Пасхи. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"С праздником, друзья. Добра нам всем"

Напомним, что ранее Ломаченко и Усик поздравили верующих с праздником.