Александр Усик: Мне нравится в супертяжах, но с карантином мы не успеваем

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) в интервью каналу "В гостях у Гордона" рассказал о своих ощущениях в королевском дивизионе, поделился планами на будущее, прокомментировал ситуацию с коронавируса и рассказал о повседневной жизни.

- Скажите пожалуйста как вам находиться в супертяжелой весовой категории.

- Мне там очень нравится, это королевский дивизион, он всегда, на всем протяжении существования бокса был очень крутым местом, где были очень большие, крутые события, где бои очень запоминаются. Возьмем 70-е годы, когда Мохамед Али, Джо Фрейзер и все остальные ребята боксировали. Эти фильмы, эти бои до сих пор показывают, на этих боях выросло большое количество спортсменов и даже не боксеров.

Мне там нравится, но пока немного с карантином мы не успеваем, или не имеем возможностей пока там себя проявить, или хотя бы попробовать себя там, но все закончится, и все продолжится - сказал Александр.

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