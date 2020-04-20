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Усик после бокса собрался в Голливуд

Бокс
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Александру Усику (17-0, 13 КО) интересна карьера актера.

Усик после бокса собрался в Голливуд
Новина українською

Свет на свои планы после завершения карьеры бокса Усик пролил в интервью для YouTube-канала «В гостях у Гордона».

"Я буду сниматься в Голливуде, в кино. Есть пару друзей из Америки, из сферы кино и мы обсуждали такие вещи.

Пока не знаю, кого буду играть. Сначала нужно поучиться. Сказать, что я легко сыграю – это слишком самоуверенно. Но я уверенный в себе парень и я готов учиться", - сказал боксер.

Усик на профи-ринге выступает с 2013 года. Летом 2018-го Александр после победы над Муратом Гассиевым стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

С 2019 года Усик боксирует в супертяжелом весе, а его следующим соперником должен стать британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО).

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В статье: Александр Усик Бокс
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