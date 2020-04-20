Финский гигант заявил, что Кличко отказался с ним драться

"Я очень хотел провести бой с Кличко, но в его команде также сказали мне, что он не хотел драться со мной. Почему, я не знаю.

Я думаю, что я был очень, очень близок. Я был номером шесть в рейтинге Boxrec и я тогда был претендентом № 1 за его пояс", - приводит слова Хелениуса Sky Sports.

Хелениус в 2011 году последовательно побил Сэма Питера, Сергея Ляховича и Дерека Чисору. Карьера финна пошла на спад в 2016 году после досрочного поражения от Жоана Дюопа.

В последнем бою Роберт Хелениус в марте этого года неожиданно отправил в нокаут небитого поляка Адама Ковнацки.