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Финский гигант заявил, что Кличко отказался с ним драться
Роберт Хелениус (30-3, 19 КО) и его откровения.
"Я очень хотел провести бой с Кличко, но в его команде также сказали мне, что он не хотел драться со мной. Почему, я не знаю.
Я думаю, что я был очень, очень близок. Я был номером шесть в рейтинге Boxrec и я тогда был претендентом № 1 за его пояс", - приводит слова Хелениуса Sky Sports.
Хелениус в 2011 году последовательно побил Сэма Питера, Сергея Ляховича и Дерека Чисору. Карьера финна пошла на спад в 2016 году после досрочного поражения от Жоана Дюопа.
В последнем бою Роберт Хелениус в марте этого года неожиданно отправил в нокаут небитого поляка Адама Ковнацки.