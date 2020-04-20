Назван единственный боксер, способный побить Фьюри

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях считает, что остановить нового чемпиона WBC способен только еще один чемпион мира из Великобритании.

"Думаю, есть только один боец, который обладает необходимой мощью, арсеналом, навыками, атлетизмом, умением, опытом, чтобы тягаться с Фьюри. И это – Энтони Джошуа. Думаю, что если ставить в букмекерской конторе, то только у него есть реальные шансы.

И, пожалуй, это не только мое мнение, но и мнение большинства из тех, кто интересуется боксом. Если он донесет свои удары... Напомню, что Фьюри ранее уже бывал на канвасе. Хотя согласен, что в реванше с Деонтеем Уайлдером его держалка выглядела очень прилично", - заявил Хэй.

Энтони Джошуа в следующем бою подерется с претендентом IBF Кубратом Пулевым, а у Тайсона Фьюри запланирован третий бой с Деонтеем Уайлдером.