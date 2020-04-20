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Джошуа включил Усика в список вероятных соперников

Бокс
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Британский чемпион не мог не проигнорировать украинца.

Джошуа включил Усика в список вероятных соперников
Новина українською

Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) принадлежат титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

"С кем бы я хотел подраться до завершения карьеры?

Усик, Уайлдер, Фьюри, Ортис. Кто еще? Адам Ковнацки, Джаррелл Миллер. Вот шесть имен", - цитирует Джошуа BoxingScene.

Что касается Александра Усика (17-0, 13 КО), то украинец претендует на бой с Джошуа по линии WBO. Если бы не ситуация с коронавирусом, этот поединок мог состояться уже в 2020 году.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джошуа считают единственным равным соперником для Тайсона Фьюри.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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