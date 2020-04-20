Однажды Мейвезера жестко унизили на баскетбольной площадке. ВИДЕО

Своеобразный «нокдаун» для Флойда Мейвезера в благотворительном матче организовал известный американский стритболист Bone Collector.

Знаменитый боксер отчаянно пытался отработать в защите, но Bone Collector совершил несколько обманных движений и резким кроссовером отправил Мейвезера на пятую точку. Смотрим, как это было.

Флойд Мейвезер сумел выйти сухим из воды, ведь именно его признали самым ценным игроком благотворительного матча.