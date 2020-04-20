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Однажды Мейвезера жестко унизили на баскетбольной площадке. ВИДЕО

Бокс
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Легендарный боксер никогда не падал на ринге, но в баскетболе свои законы.

Однажды Мейвезера жестко унизили на баскетбольной площадке. ВИДЕО
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Своеобразный «нокдаун» для Флойда Мейвезера в благотворительном матче организовал известный американский стритболист Bone Collector.

Знаменитый боксер отчаянно пытался отработать в защите, но Bone Collector совершил несколько обманных движений и резким кроссовером отправил Мейвезера на пятую точку. Смотрим, как это было.

Флойд Мейвезер сумел выйти сухим из воды, ведь именно его признали самым ценным игроком благотворительного матча.

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В статье: баскетбол Флойд Мейвезер
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