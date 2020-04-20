Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Однажды Мейвезера жестко унизили на баскетбольной площадке. ВИДЕО
Легендарный боксер никогда не падал на ринге, но в баскетболе свои законы.
Своеобразный «нокдаун» для Флойда Мейвезера в благотворительном матче организовал известный американский стритболист Bone Collector.
Знаменитый боксер отчаянно пытался отработать в защите, но Bone Collector совершил несколько обманных движений и резким кроссовером отправил Мейвезера на пятую точку. Смотрим, как это было.
Флойд Мейвезер сумел выйти сухим из воды, ведь именно его признали самым ценным игроком благотворительного матча.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...