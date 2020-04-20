Лопес не хочет драться с Ломаченко без зрителей

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) 30 мая в Нью-Йорке должен был подраться с обладателем поясов WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), однако из-за пандемии коронавируса бой был отложен на неопределенный срок.

"Буду ли я драться с Ломаченко без зрителей? Нет. Точно нет. Ничего такого не произойдет. В таком случае я не соглашусь на бой.

Поймите, что с болельщиками и без – это абсолютно другое кино. Какой смысл тогда проводить бой в Нью-Йорке на Madison Square Garden, который я так сильно люблю? Такой энергии больше нет нигде. Благодаря этому бои получаются намного круче. Это как наркотик, от которого у меня зависимость.

Реально говорю, в таком случае я откажусь от боя. Я не раз заявлял, что делаю все ради болельщиков. Я посвящаю все свои победы болельщикам. Так что бой состоится с болельщиками", - категоричен Лопес.

Ранее UA-Футбол сообщал, что побитый Ломаченко американец объявил охоту на украинца.