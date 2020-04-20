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Усик: Люди, у которых есть определенный достаток, должны помогать тем, кто нуждается в этом

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Александр выразил желание помочь малоимущим

Усик: Люди, у которых есть определенный достаток, должны помогать тем, кто нуждается в этом
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик призвал финансово обеспеченных людей помогать нуждающимся во время пандемии коронавирусной инфекции.

"Мир станет другим, если мы сделаем правильные выводы из этого. Мир может существовать без нас, людей. Тем более, что мы, в принципе, его уничтожаем.

Смотрите, дельфины вернулись в воду, в которую не заплывали десятилетиями. Люди перестали выбрасывать мусор в лес.

Мне бы очень хотелось, чтобы все мы стали лучше. Кто-то сделает очень правильные выводы, а кто-то не сделает никаких выводов. Такая вот реальность.

У кого-то нет работы и денег, но у него все замечательно. Он не хочет работать и как-то выживает. Есть люди, которые вот так живут. Есть и те, кто думает, что проблемы будут очень большими.

На мой взгляд, люди, у которых есть определенный достаток, должны помогать тем, кто нуждается в этом. Если можно помочь, теоретически дать сто долларов человеку, у которого нет хлеба, картошки или воды, то я думаю, что от этого не обеднею", – сказал Усик.

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В статье: Александр Усик
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Источник:
ua.tribuna
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