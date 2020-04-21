Хэй: Уайлдер может шокировать Фьюри

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в феврале нокаутировал Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и стал новым чемпионом WBC в супертяжелом весе. После завершения пандемии коронавируса боксеры проведут третий бой.

"Я заинтригован увидеть третий бой. Иногда в поединке может случиться всякое, и если провести десять боев (между теми же соперниками), кто-то может выиграть в девяти из них. Любой большой парень с такими атрибутам, как у них, имеет шанс. Они могут драться десять раз, и каждый раз результат будет меняться.

Они оба воины, оба мощные с непохожими сильными сторонами, но их стили отлично друг с другом работают. В третьем бою Фьюри может быть слишком самоуверен, думая, что уже раскусил Уайлдера, а Деонтей внезапно выйдет в лучшем состоянии и шокирует его одним из своих фирменных больших ударов", - отметил Хэй.

Ожидается, что третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится в октябре в Лас-Вегасе.