Лопес собирается побить Ломаченко за 8 раундов

С чемпионом WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) Лопес должен был подраться 30 мая в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса промоутерам пришлось отложить бой до лучших времен.

"В каком раунде Ломаченко заставит меня сдаться? Честно говоря, ни в каком, потому что я не сдаюсь. Если я не сдался в борьбе с астмой, то почему должен сдаваться перед таким парнем, как он? В каком раунде, думаете, я заставлю Ломаченко сдаться?

Думаю, бой не продлится 8 раундов. Когда я в лагере и вижу, как все проходит, то могу ответить, спросите тогда. Перед боем с Комми я говорил, что бой не продлится 6 раундов", - говорит Лопес.

Ранее Теофимо Лопес заявил, что не будет драться с Василием Ломаченко без зрителей.