Промоутер рассказал, почему бой Ломаченко – Лопес невозможно провести без зрителей

Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) должны были подраться 30 мая, однако из-за пандемии коронавируса бой перенесен на неопределенный срок.

"Сделать бой без зрителей? Знаете, это очень непросто. Особенно если мы говорим о поединке Ломаченко-Лопес. Во-первых, не забывайте, что Василий был в США, но вернулся в Украину. А у нас ведь пока что приостановлены все авиарейсы из Европы в Америку.

Во-вторых, не стоит забывать, что если мы говорим о больших событиях, то одной из важнейших составляющих является продажа входных билетов. Это один из основных источников доходов. Как мы это исправим без зрителей?", - рассуждает Арум.

По словам босса Top Rank, в реванше Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри болельщики приобрели билетов приблизительно на 17 миллионов долларов.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Теофимо Лопес категорически не хочет драться с Ломаченко в пустом зале.