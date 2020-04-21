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Промоутер рассказал, почему бой Ломаченко – Лопес невозможно провести без зрителей

Бокс
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Слова Боба Арума.

Промоутер рассказал, почему бой Ломаченко – Лопес невозможно провести без зрителей
Новина українською

Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) должны были подраться 30 мая, однако из-за пандемии коронавируса бой перенесен на неопределенный срок.

"Сделать бой без зрителей? Знаете, это очень непросто. Особенно если мы говорим о поединке Ломаченко-Лопес. Во-первых, не забывайте, что Василий был в США, но вернулся в Украину. А у нас ведь пока что приостановлены все авиарейсы из Европы в Америку.

Во-вторых, не стоит забывать, что если мы говорим о больших событиях, то одной из важнейших составляющих является продажа входных билетов. Это один из основных источников доходов. Как мы это исправим без зрителей?", - рассуждает Арум.

По словам босса Top Rank, в реванше Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри болельщики приобрели билетов приблизительно на 17 миллионов долларов.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Теофимо Лопес категорически не хочет драться с Ломаченко в пустом зале.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com
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