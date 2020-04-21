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Гассиев: Надеюсь, реванш с Усиком состоится

Бокс
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Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) хочет второй бой с украинцем.

Гассиев: Надеюсь, реванш с Усиком состоится
Новина українською

Первая дуэль Александра Усика (17-0, 13 КО) и Гассиева состоялась в июле 2018 года в финале Суперсерии – украинец выиграл бой единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

"Я надеюсь, что бой-реванш состоится. И все встанет на свои места, как и должно было быть", - цитирует Гассиева BoxingScene.

С момента боя в Москве Александр Усик успел досрочно разобраться с Тони Беллью и Чаззом Уизерспуном. Мурат Гассиев из-за проблем со здоровьем с момента первого поражения в карьере не провел ни одного боя.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что реванш с Гассиевым не актуален.

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В статье: Александр Усик Бокс Мурат Гассиев
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