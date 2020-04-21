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Экс-чемпион мира: Ломаченко победит в бою с Лопесом

Бокс
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Шон Портер (30-3-1, 17 КО) отдает предпочтение украинцу.

Экс-чемпион мира: Ломаченко победит в бою с Лопесом
Новина українською

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) после завершения пандемии коронавируса проведет бой с чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом (15-0, 13 КО). В случае победы украинец станет абсолютным чемпионом мира.

"Лома победит в этом бою. Я знаю Лопеса. Он крутой, он зрелищный, он забавный. Он прямо вырос на зрелищности. Я думаю, он один из таких бойцов, который должен быть на глазах публики. Если он не будет на глазах публики, я не уверен, будет ли он так же выступать. Он немного похож на меня. Внимание зрителей доводит его до того состояния, которое ему необходимо.

Но я уверен, что Лома опытный. Думаю, у него все еще достаточно хороший «движок». С его опытом, с его множеством трюков, которые он может предложить… я считаю, что Лома до него доберется, основываясь на его опыте", - сказал Портер во время прямой трансляции в Instagram.

Ранее промоутер Ломаченко рассказал, с кем Василий может подраться после Лопеса.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com
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