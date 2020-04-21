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Усик бросил вызов Владимиру Кличко, но проиграл. ВИДЕО
Новый виртуальный бой при участии двух легенд украинского бокса.
Александр Усик на виртуальном ринге Fight Night Champion побил Виталия Кличко и Тайсона Фьюри (нокаутом), но Владимир Кличко для бывшего абсолютного чемпиона мира оказался не по зубам.
Смотрим, как Усик и Кличко-младший дрались в видеоигре:
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