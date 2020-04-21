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Усик бросил вызов Владимиру Кличко, но проиграл. ВИДЕО

Бокс
(2 голосов)

Новый виртуальный бой при участии двух легенд украинского бокса.

Усик бросил вызов Владимиру Кличко, но проиграл. ВИДЕО
Новина українською

Александр Усик на виртуальном ринге Fight Night Champion побил Виталия Кличко и Тайсона Фьюри (нокаутом), но Владимир Кличко для бывшего абсолютного чемпиона мира оказался не по зубам.

Смотрим, как Усик и Кличко-младший дрались в видеоигре:

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В статье: Владимир Кличко Александр Усик
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