Усик бросил вызов Владимиру Кличко, но проиграл. ВИДЕО

Александр Усик на виртуальном ринге Fight Night Champion побил Виталия Кличко и Тайсона Фьюри (нокаутом), но Владимир Кличко для бывшего абсолютного чемпиона мира оказался не по зубам.

Смотрим, как Усик и Кличко-младший дрались в видеоигре: