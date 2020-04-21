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Бой Уайлдер - Фьюри состоится не ранее октября

Бокс
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Изначально поединок планировался на июль

Бой Уайлдер - Фьюри состоится не ранее октября
Новина українською

Промоутер Боб Арум поделился мнением об организации третьего поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. По словам Арума, бой будет тяжело организовать раньше октября. Потери от проведения боя без зрителей могут составить около $ 17 млн.

"Проводить бои без зрителей — совсем другое дело. На прошлом бое доходы от билетов и трат зрителей на арене составили почти $ 17 млн. Чем можно заменить эти доходы? Ничем, это невозможно.

Из-за этого повторный поединок Фьюри и Уайлдера, возможно, придётся перенести ещё на несколько месяцев, чтобы на бое присутствовали зрители. В таком спорте как бокс, где очень важны поступления от продажи билетов, я не вижу другого выхода", — цитирует Арума DailyMail.

В феврале соперники провели второй бой, победу в нём одержал Фьюри. Ранее оппоненты в первом поединке не смогли выявить победителя. Предполагалось, что третий бой состоится в середине июля.

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В статье: Тайсон Фьюри Боб Арум Дионтей Уайлдер
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