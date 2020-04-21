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Усик хочет сниматься в кино
Главная цель - Голливуд
Тяжеловес Александр Усик сообщил о намерении после завершения карьеры попробывать себя в качестве актера.
"Сниматься в кино? Я буду сниматься в Голливуде. У меня есть пара друзей из Америки, из кино, с которыми мы встречались в Лос-Анджелесе. И такие вещи мы обсуждали. Конечно, этому нужно учиться. Я уверенный в себе парень и учиться я готов", – рассказал Усик.
Напомним, что свой последний бой Усик провел 12 октября 2019 года против Чазза Уизерспуна, в котором одержал победу.
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