Усик хочет сниматься в кино

Тяжеловес Александр Усик сообщил о намерении после завершения карьеры попробывать себя в качестве актера.

"Сниматься в кино? Я буду сниматься в Голливуде. У меня есть пара друзей из Америки, из кино, с которыми мы встречались в Лос-Анджелесе. И такие вещи мы обсуждали. Конечно, этому нужно учиться. Я уверенный в себе парень и учиться я готов", – рассказал Усик.

Напомним, что свой последний бой Усик провел 12 октября 2019 года против Чазза Уизерспуна, в котором одержал победу.