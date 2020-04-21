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Президент WBA вместе с Кличко и Канело хочет создать фонд помощи боксерам

Бокс
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Многие страдают из-за коронавируса

Президент WBA вместе с Кличко и Канело хочет создать фонд помощи боксерам
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Президент WBA Джилберто Мендоса планирует обратиться к Владимиру Кличко и другим звездам бокса для создания благотворительного фонда помощи боксерам.

"Мы призываем местных промоутеров удержать события с атлетами, которые только развиваются, с теми, кто только взбирается вверх по рейтингам.

Мы желаем сделать бои за закрытой дверью для тех, кто растет, кому поединки нужны для выживания. Мы хотим, чтобы они подрались в кардах и просим об этом промоутеров.

Я контактировал с Аселино Фрейтасом, который выставит на аукцион свой чемпионский пояс, чем поможет многим семьям. Памятные вещи боксеров будут использованы для пожертвований.

Я поговорю с Владимиром Кличко, с Канело, и, возможно, мы создадим фонд помощи боксерам", – сказал Мендоса.

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В статье: Владимир Кличко
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