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Президент WBA вместе с Кличко и Канело хочет создать фонд помощи боксерам
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Президент WBA Джилберто Мендоса планирует обратиться к Владимиру Кличко и другим звездам бокса для создания благотворительного фонда помощи боксерам.
"Мы призываем местных промоутеров удержать события с атлетами, которые только развиваются, с теми, кто только взбирается вверх по рейтингам.
Мы желаем сделать бои за закрытой дверью для тех, кто растет, кому поединки нужны для выживания. Мы хотим, чтобы они подрались в кардах и просим об этом промоутеров.
Я контактировал с Аселино Фрейтасом, который выставит на аукцион свой чемпионский пояс, чем поможет многим семьям. Памятные вещи боксеров будут использованы для пожертвований.
Я поговорю с Владимиром Кличко, с Канело, и, возможно, мы создадим фонд помощи боксерам", – сказал Мендоса.