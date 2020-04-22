Промоутер: Нам придется вынудить Джошуа дать бой Усику

Александр Усик (17-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента по линии WBO в ближайшем будущем должен подраться с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), но сперва украинца ждет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

"Позиции Усика следующие: он является обязательным претендентом на титул WBO был назначен обязательным претендентом тогда, когда отказался от своего титула «суперчемпиона» в крузервейте. Так что он уже давно претендует на титул. Летом уже будет 12 месяцев с тех пор, как он стал претендентом.

У него есть право, которое никто не вправе у него отобрать. И он хочет им воспользоваться – Усик хочет стать чемпионом мира.

Скорее всего нам придется вынудить Джошуа дать бой Усику. А потом встретимся в объединительном бою с Фьюри", - сказал Красюк.

Ожидается, что возвращение Усика на ринге состоится в середине или в конце июля.