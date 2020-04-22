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Американец извинился за дерзкие комментарии о Ломаченко

Бокс
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Дэвин Хэйни (24-0, 15 КО) осознал ошибку.

Американец извинился за дерзкие комментарии о Ломаченко
Новина українською

Хэйни в сторону Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) заявил, что «никогда не проиграет белому парню». Американский проспект тут же нарвался на обвинения в расизме и был вынужден извиняться за свои слова.

"У меня было время, чтобы многое обдумать. Я приношу искренние извинения насчет использованного мной термина, который как я усвоил, оказался оскорбительным для многих моих фанатов, друзей и партнеров.

Я усвоил ценный урок, и продолжу демонстрировать, каким хорошим человеком я на самом деле есть, а также буду стремиться к величию как внутри ринга, так и за его пределами", - сказал Хэйни.

Отметим, что Ломаченко никак не отреагировал на неоднозначные слова своего потенциального соперника.

Ранее UA-Футбол сообщал, что побитый Ломаченко американец объявил охоту на украинца.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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Источник:
Fightnews.info
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