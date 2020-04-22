Джошуа: Пулев – не мой уровень

Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в июле в Лондоне должен провести бой с Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

В эфире DAZN британец больше говорил не про Пулева, а про чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), в бою с которым Джошуа может поспорить за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Пулев – не мой уровень. Я уже смотрю вперед и думаю о том, что будет после боя с Пулевым.

Я иду к Фьюри. Побью его вне зависимости от того, что там думают букмекеры, болельщики и все те, кто сомневаются во мне.

Когда Фьюри будет готов, я не откажусь от этого боя", - сказал Джошуа.

На данный момент Фьюри и Джошуа далеки от очного поединка. У Тайсона на носу третий бой с Деонтеем Уайлдером, а Энтони помимо Пулева ждет встреча с обязательным претендентом WBO Александром Усиком.