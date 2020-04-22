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Ломаченко вышел на Мейвезера и нанес американцу первое поражение в карьере. ВИДЕО
Пока речь только о виртуальном ринге.
Болельщики давно жаждут увидеть Василия Ломаченко и Флойда Мейвезера на одном ринге, но пока эти двое могут подраться только в игре «Full Fight».
Трехраундовый бой двух суперзвезд прошел полную дистанцию и завершился победой украинца единогласным решением судей.
Ранее UA-Футбол сообщал, что у Мейвезера назвали единственное препятствие бою с Ломаченко.
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