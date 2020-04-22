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Хэй: Усик недооценивает Чисору

Бокс
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Менеджер британца продолжает нахваливать своего боксера.

Хэй: Усик недооценивает Чисору
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) выяснят сильнейшего в июле в Лондоне. Бой должен был состояться 23 мая, однако пандемия коронавируса внесла изменения в планы боксеров и промоутеров.

"Мне кажется, Усик недооценивает, насколько хорош Чисора. Он не понимает, насколько Дерек силен. В нем силы, как у быка.

Чисора находится в хорошей форме. Он дисциплинирован, соблюдает режим, ест правильную еду и вовремя ложится спать. Он больше не делает то, что привело его к девяти поражениям.

Я никогда еще не видел, чтобы он так занимался в тренировочном зале. Спарринги, физическая подготовка – все на высшем уровне", - заявил Хэй в интервью talkSPORT.

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В статье: Александр Усик Дэвид Хэй Дерек Чисора
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