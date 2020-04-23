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Альварес планирует остаться в боксе на 6-7 лет

Бокс
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Мексиканский чемпион рассказал о свои планах.

Альварес планирует остаться в боксе на 6-7 лет
Новина українською

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) в июле отпразднует свой 30-й день рождения. Юбилей мексиканец встретит в статусе лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

"Я думаю, 36 лет – хороший возраст, чтобы завершить карьеру. Ну, максимум 37 лет. Дисциплина, трудолюбие и самоотдача всегда при мне. Единственное, что изменилось со временем – это мои успехи. А так я и сейчас каждый день тренируюсь, как если бы я был новичком. Бокс – это моя жизнь, моё тело жаждет боя, и я тренируюсь, потому что очень люблю это дело, независимо от того, запланирован у меня поединок или нет.

Чем буду заниматься после бокса? Я посвящу себя бизнесу и буду каждый день играть в гольф", - говорит мексиканец.

Из-за пандемии коронавируса у Сауля Альвареса сорвался бой в мае. Канело планирует вернуться на ринг осенью, а его соперником в третий раз может стать Геннадий Головкин.

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В статье: Бокс Сауль Альварес
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Источник:
Vringe.com
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