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Лопес: Мы уже проникли в голову Ломаченко
Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) продолжает много говорить.
Лопес после завершения пандемии коронавируса должен провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).
"Мы уже проникли в голову Ломаченко. Ну, может, правильнее сказать, что это мой отец уже проник в его голову.
Ломаченко обычно предпочитает разговаривать в ринге кулаками. Он ведь раньше побеждал исключительно на ринге, заставлял оппонентов капитулировать. Но с нами все иначе. Он чувствует угрозу.
Но мне плевать, что он там говорит. Я его в любом случае нокаутирую. Правда не знаю, сделаю это правой рукой или левой", - говорит Лопес.
Ранее Теофимо Лопес рассказал, в каком раунде завершит бой с Василием Ломаченко.