Лопес: Мы уже проникли в голову Ломаченко

Лопес после завершения пандемии коронавируса должен провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Мы уже проникли в голову Ломаченко. Ну, может, правильнее сказать, что это мой отец уже проник в его голову.

Ломаченко обычно предпочитает разговаривать в ринге кулаками. Он ведь раньше побеждал исключительно на ринге, заставлял оппонентов капитулировать. Но с нами все иначе. Он чувствует угрозу.

Но мне плевать, что он там говорит. Я его в любом случае нокаутирую. Правда не знаю, сделаю это правой рукой или левой", - говорит Лопес.

Ранее Теофимо Лопес рассказал, в каком раунде завершит бой с Василием Ломаченко.