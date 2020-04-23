Постол показал, как проходят его тренировки на свежем воздухе. ВИДЕО

Виктор Постол (31-2, 12 КО) после завершения пандемии коронавируса с третьей попытки должен провести бой с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).

На своей странице в Instagram экс-чемпион мира показал, как тренируется в условиях карантина.

"Работа на свежем воздухе во время карантина!", - написал Постол.