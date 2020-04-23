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Постол показал, как проходят его тренировки на свежем воздухе. ВИДЕО
Боксер поддерживает форму в Броварах.
Виктор Постол (31-2, 12 КО) после завершения пандемии коронавируса с третьей попытки должен провести бой с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).
На своей странице в Instagram экс-чемпион мира показал, как тренируется в условиях карантина.
"Работа на свежем воздухе во время карантина!", - написал Постол.
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