Лопес рассказал, что общего у Ломаченко и Тайсона

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) сравнил Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) с легендой супертяжелого веса Майком Тайсоном.

"В боксе многое зависит от твоей психологической силы, от того, как ты чувствуешь себя ментально. Многие, кто дрался с Ломаченко, верили в тот ажиотаж, который был вокруг него. Он побеждал еще до того, как выходил в ринг.

Что-то похожее было и у Майка Тайсона. Когда он выходил в ринг, то был одним из самых устрашающих людей. Парни, которые дрались с ним, боялись его", - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу «SecondsOut».

Ломаченко и Лопес должны были подраться 30 мая в Нью-Йорке, однако в связи с пандемией коронавируса бой двух чемпионов мира в легком весе был отложен на неопределенный срок.