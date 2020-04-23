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Арум: С нетерпением жду боя Фьюри - Пулев
Но состоится он после того, как болгарин нокаутирует Джошуа
Глава Top Rank Боб Арум считает, что в объединительном бою в супертяжелом весе сойдется Кубрат Пулев и Тайсон Фьюри.
"Бой, который я с нетерпением жду, – это Фьюри против Пулева, после того, как Пулев нокаутирует Джошуа.
Я не рассчитываю на поединок Джошуа – Фьюри. Потому что, как только Пулев побьет его, Энтони Джошуа не будет", – сказал Арум.
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