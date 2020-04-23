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Арум: С нетерпением жду боя Фьюри - Пулев

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Но состоится он после того, как болгарин нокаутирует Джошуа

Арум: С нетерпением жду боя Фьюри - Пулев
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Глава Top Rank Боб Арум считает, что в объединительном бою в супертяжелом весе сойдется Кубрат Пулев и Тайсон Фьюри.

"Бой, который я с нетерпением жду, – это Фьюри против Пулева, после того, как Пулев нокаутирует Джошуа.

Я не рассчитываю на поединок Джошуа – Фьюри. Потому что, как только Пулев побьет его, Энтони Джошуа не будет", – сказал Арум.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Боб Арум Кубрат Пулев
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