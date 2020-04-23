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Теофимо Лопес: Ломаченко чувствует угрозу

Бокс
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Соперник Украинский продолжает болтовню

Теофимо Лопес: Ломаченко чувствует угрозу
Новина українською

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес в очередной раз заявил, что нокаутирует чемпиона WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

"Он чувствует угрозу. Он хочет посмотреть в мое лицо и лицо моего отца, когда все закончится?

Я полностью уверен, что нокаутирую его. Неважно, с какой руки. Важно, что я надеру его задницу", – сказал Лопес.

Напомним, что бой Ломаченко – Лопес должен был состоятся 30 мая, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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