Теофимо Лопес: Ломаченко чувствует угрозу

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес в очередной раз заявил, что нокаутирует чемпиона WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

"Он чувствует угрозу. Он хочет посмотреть в мое лицо и лицо моего отца, когда все закончится?

Я полностью уверен, что нокаутирую его. Неважно, с какой руки. Важно, что я надеру его задницу", – сказал Лопес.

Напомним, что бой Ломаченко – Лопес должен был состоятся 30 мая, но был отменен из-за пандемии коронавируса.