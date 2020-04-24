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Линарес заговорил о реванше с Ломаченко

Бокс
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Хорхе Линарес (47-5, 29 КО) хочет снова драться с украинцем.

Линарес заговорил о реванше с Ломаченко
Новина українською

В мае 2018-го Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в Нью-Йорке досрочно остановил Линареса и завоевал титул WBC в легком весе. В том бою двукратный олимпийский чемпион из Украины впервые в карьере побывал в нокдауне.

"Хорошо помню, что подошел к тому бою в отличных кондициях. Знаете, тот бой дал мне просто невероятный опыт. Ведь он – абсолютно лучший из тех, с кем я когда-либо дрался. Имею в виду и свой любительский опыт, и профессиональный. Он просто лучший, настоящий чемпион. То был несравненный опыт.

Но сейчас я хочу реванш и упорно готовлюсь к этому. Реально очень сильно хочу провести с ним еще один бой. Думаю, все дело в стратегии. Нам просто нужна хорошая стратегия. В боксе это важнее всего", - заявил Линарес.

Ожидается, что Хорхе Линарес в следующем бою подерется с американским проспектом Райаном Гарсия.

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В статье: Василий Ломаченко Хорхе Линарес
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Источник:
Vringe.com
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