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Бетербиев: Был спортивный интерес побоксировать с Усиком

Бокс
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Сейчас бой вряд ли возможен.

Бетербиев: Был спортивный интерес побоксировать с Усиком
Новина українською

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) два года назад активно интересовался возможностью проведения боя с Александром Усиком (17-0, 13 КО).

"У меня был чисто спортивный интерес побоксировать с Усиком, когда он стал абсолютным чемпионом. У меня как раз в это время шли переговоры о контракте с Top Rank и Matchroom Boxing. Предложения были практически одинаковые.

Я сказал моим менеджерам, что если Эдди Хирн гарантирует мне бой с Усиком, то я с ними подпишу контракт. Они взяли какое-то время, но ответов от них не было. Может быть, им было не интересно, а у меня был чисто спортивный интерес. У нас с Усиком есть предыстория", - говорит Бетербиев.

С 2019 года Усик перешел в супертяжелый вес и обозначил свою нацеленность на лидеров дивизиона – Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Что касается Бетербиева, то россиянин пока не готов перейти в тяжелый вес, в рамках которого и мог бы пройти его бой с Усиком.

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В статье: Александр Усик Артур Бетербиев
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Источник:
Vringe.com
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