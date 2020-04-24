Российский экс-чемпион рассказал, кто победил бы в бою братьев Кличко

Между двумя братьями Кличко бывший чемпион WBC в супертяжелом весе отдал предпочтение Виталию.

"Если бы братья подрались между собой? Я считаю, что победил бы Виталий. Он характером сильнее.

Если говорить о технике, то Володя техничнее, но у Виталия характер покрепче", - сказал Маскаев.

Ранее Олег Маскаев вспомнил, как 29 лет назад жестко побил Виталия Кличко.