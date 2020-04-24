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Российский экс-чемпион рассказал, кто победил бы в бою братьев Кличко

Бокс
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Олег Маскаев ответил на вопрос, который интересует многих фанатов бокса.

Российский экс-чемпион рассказал, кто победил бы в бою братьев Кличко
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Между двумя братьями Кличко бывший чемпион WBC в супертяжелом весе отдал предпочтение Виталию.

"Если бы братья подрались между собой? Я считаю, что победил бы Виталий. Он характером сильнее.

Если говорить о технике, то Володя техничнее, но у Виталия характер покрепче", - сказал Маскаев.

Ранее Олег Маскаев вспомнил, как 29 лет назад жестко побил Виталия Кличко.

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В статье: Виталий Кличко Владимир Кличко Олег Маскаев
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