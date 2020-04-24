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Малиновский: Ломаченко просто раскатает Лопеса
Олег Малиновский (25-0, 7 КО) дал прогноз на громкий мегафайт.
Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) после завершения пандемии коронавируса проведет бой с чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).
"Думаю, у Лопеса ничего не получится. Может он и попытается, но ничего не сможет такого преподнести Васе.
Я думаю, Вася просто раскатает его. В принципе, точно так же, как и всех предыдущих соперников.
Думаю, что для Василия нет сейчас сложных соперников. Мне было бы интересно посмотреть его бой против Майки Гарсии, но он ведь выше ушел", - отметил Малиновский.
Ранее Теофимо Лопес сравнил Василия Ломаченко с Майком Тайсоном.