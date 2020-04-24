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Малиновский: Ломаченко просто раскатает Лопеса

Бокс
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Олег Малиновский (25-0, 7 КО) дал прогноз на громкий мегафайт.

Малиновский: Ломаченко просто раскатает Лопеса
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Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) после завершения пандемии коронавируса проведет бой с чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

"Думаю, у Лопеса ничего не получится. Может он и попытается, но ничего не сможет такого преподнести Васе.

Я думаю, Вася просто раскатает его. В принципе, точно так же, как и всех предыдущих соперников.

Думаю, что для Василия нет сейчас сложных соперников. Мне было бы интересно посмотреть его бой против Майки Гарсии, но он ведь выше ушел", - отметил Малиновский.

Ранее Теофимо Лопес сравнил Василия Ломаченко с Майком Тайсоном.

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В статье: Василий Ломаченко Олег Малиновский Теофимо Лопес
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