Малиновский: Ломаченко просто раскатает Лопеса

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) после завершения пандемии коронавируса проведет бой с чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

"Думаю, у Лопеса ничего не получится. Может он и попытается, но ничего не сможет такого преподнести Васе.

Я думаю, Вася просто раскатает его. В принципе, точно так же, как и всех предыдущих соперников.

Думаю, что для Василия нет сейчас сложных соперников. Мне было бы интересно посмотреть его бой против Майки Гарсии, но он ведь выше ушел", - отметил Малиновский.

Ранее Теофимо Лопес сравнил Василия Ломаченко с Майком Тайсоном.