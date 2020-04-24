Диллиан Уайт назвал слабое место Энтони Джошуа

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) назвал уязвимые места чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"Джошуа уязвим для ударов в правую часть его головы. Именно этот удар он пропустил в первом бою с Энди Руисом.

Когда ты попадаешь Энтони в правую часть головы, с ним покончено. Может быть, у него есть проблемы с вестибулярным аппаратом или что-то в этом роде. Возможно, люди перехвалили Джошуа, иначе я не могу понять, почему Энтони подошел к первому бою с Энди таким массивным.

Он вышел на ринг, будто на прогулку. Видите ли, сейчас я вынесу этого парня и поеду домой. Во втором поединке Энтони сделал именно то, что от него требовалось: перебоксировал и победил Энди Руиса", – сказал Уайт.