Диллиан Уайт сомнивается в том, что Усик сможет стать чемпионом в супертяжелом весе

Британский супертяж Диллиан Уайт поделился мнением о перспективах украинца Александра Усика в хэвивейте.

"Я не думаю, что Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе. В принципе, он может это сделать, но только с грамотным менеджментом и правильными боями. Однако на данный момент я считаю, что он недостаточно силен физически, чтобы побить кого-то из чемпионов.

У Александра есть навыки и боксерская техника, но мне кажется, что ему не хватает физической силы и габаритов. Он не сможет перебегать Энтони Джошуа, меня и Тайсона Фьюри на протяжении 12 раундов. В определенный момент мы поймаем его и донесем удар.

Бой с Чисорой – это рискованное дело. Дерек – очень темпераментный боец. Если Дереку не хватает мотивации, то он может сесть в лужу. Однако, если Чисора выходит на бой мотивированным, то представляет опасность для любого бойца", – сказал Уайт.