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Али Башир намекнул на возможное возвращение Владимира Кличко

Бокс
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Главная цель - Тайсон Фьюри

Али Башир намекнул на возможное возвращение Владимира Кличко
Новина українською

Тренер украинского тяжеловеса Владислава Сиренко (13-0, 12 КО) Джеймс Али Башир признался, что ждет возвращения своего бывшего подопечного Владимира Кличко в большой бокс.

В интервью Instagram-каналу Luckypunch.net американец поделился своим прогнозом на возможный реванш Кличко-младшего против действующего чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Каждый раз, когда встречаю Владимира Кличко, спрашиваю его, когда он вернётся в бокс. Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира.

Уверен, если Кличко вернётся и ему сделают реванш с Фьюри, он его побьет".

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В статье: Владимир Кличко Тайсон Фьюри Джеймс Али Башир
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