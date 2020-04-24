Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Али Башир намекнул на возможное возвращение Владимира Кличко
Главная цель - Тайсон Фьюри
Тренер украинского тяжеловеса Владислава Сиренко (13-0, 12 КО) Джеймс Али Башир признался, что ждет возвращения своего бывшего подопечного Владимира Кличко в большой бокс.
В интервью Instagram-каналу Luckypunch.net американец поделился своим прогнозом на возможный реванш Кличко-младшего против действующего чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).
"Каждый раз, когда встречаю Владимира Кличко, спрашиваю его, когда он вернётся в бокс. Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира.
Уверен, если Кличко вернётся и ему сделают реванш с Фьюри, он его побьет".