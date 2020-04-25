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Теофимо Лопес заявил, что бой с Ломаченко станет для него последним в легком весе

Бокс
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Мексиканец планирует идти выше

Теофимо Лопес заявил, что бой с Ломаченко станет для него последним в легком весе
UA-Футбол
Новина українською

Мексиканский чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что бой против украинского чемпиона Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) станет последним для него в данной весовой категории.

"Я уже более 7 лет в легком весе. Мне сейчас 22 года, я становлюсь старше и все еще росту, мое тело растет и мой вес стремится выше и выше. Я буду в 63,5 и в конце в 67,7. Скоро это все произойдет, но единственная вещь сейчас - нужно постараться остаться в легком весе во время карантина, чтобы подраться с Ломаченко.

С ним будет мой последний бой в легком весе за все четыре титула, чтобы стать абсолютным чемпионом и подняться выше" - сказал он.

Напомним, что ранее украинский боксер Малиновский дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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