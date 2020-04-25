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Али Башир: Уже во втором раунде Усик будет знать, как победить Энтони Джошуа

Бокс
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Довольно уверенный прогноз американца

Али Башир: Уже во втором раунде Усик будет знать, как победить Энтони Джошуа
UA-Футбол
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Американский тренер, экс-тренер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Джеймс Али Башир прокомментировал шансы своего бывшего подопечного в бою против британского чемпиона мира Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Его слова цитирует LuckyPunch:

"Усик лучше Джошуа в 12-раундовый боях. Я уважаю Энтони, он - хороший боксер, у него отличные навыки, но в поединке на всю дистанцию ​​он уступает Александру.

Если бой продлится 12 раундов, Усик победит. Он знает, как работать в ринге, умеет приспосабливаться. Уже во втором раунде Александр знает как выиграть этот поединок" - сказал Али Башир.

Напомним, что ранее Теофимо Лопес заявил, что бой против Ломаченко станет для него последним в легком весе.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Джеймс Али Башир
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