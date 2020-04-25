Эдди Херн: Я имел возможность подписать Фьюри, но я этого не сделал и ошибся

Британский промоутер Эдди Херн рассказал, что в 2017 году он имел возможность подписать контракт с действующим чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), но ошибся и не стал этого делать. Его слова цитирует SkySports:

"У меня был шанс подписать его. Я был в Монако, и думаю, я тогда мог заключить с ним соглашение. Но я не хотел организовывать ему бои, которые он хотел в то время, потому что я считал, что они влетят в большую копейку, и они не были столь уж хороши. Однако если честно, мне все-таки следовало это сделать.

Я смотрел на него и думал: "Да ты не сможешь нормально вернуться на ринг, ты только посмотри на себя". Но он всех удивил, и доказал мне, насколько я ошибался" - сказал он.

Напомним, что ранее Али Башир дал прогноз на бой Усик - Джошуа.