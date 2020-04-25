Промоутер Фьюри: Тайсон хочет боя с Джошуа, надеюсь, мы его организуем

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Фрэнк Уоррен сообщил, что его подопечный желает встретиться с чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IВF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) . Его слова цитирует BoxingScene:

"Мы хотим этого боя. Это один из тех поединков, которые хотят увидеть все. У каждого есть свое мнение по поводу этой встречи. Я говорил с Тайсоном по телефону, и он определенно, определенно хочет драться. Он страстно желает боя.

Надеюсь, мы сможем его организовать" - сказал он.

Напомним, что ранее Джошуа продолжал тренировки на карантине.