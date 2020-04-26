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Майк Тайсон: Я даю хорошие шансы Мейвезеру на успех в тренерском деле

Бокс
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Комментарий легендарного американца

Майк Тайсон: Я даю хорошие шансы Мейвезеру на успех в тренерском деле
UA-Футбол
Новина українською

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон рассказал, что по его мнению бывший чемпион мира в легком весе Флойд Мейвезер может стать успешным тренером. Его слова цитирует TMZ Sport:

"В основном, большие тренеры не бывают крутыми бойцами. Именно поэтому они и становятся отличными тренерами. Однако я даю Флойду хорошие шансы на успех в этом деле, поскольку он практически живет в зале. Это все, чем он занимается.

Да, вы можете увидеть, как Мейвезер целую неделю гуляет по клубам. Однако он в течение 25 лет ежедневно работает в зале. Если Флойд и тусит на вечеринке, на следующий день он возвращается в зал. Ему даже снятся тренировки", - сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Тайсона Фьюри заявил, что его подопечный хочет драться с Энтони Джошуа.

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В статье: Майк Тайсон Флойд Мейвезер
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