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Боб Арум: Фьюри будет выступать в США, он собрал здесь невероятную аудиторию

Бокс
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Боб Арум: Фьюри будет выступать в США, он собрал здесь невероятную аудиторию
UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум рассказал о дальнейших планах своего подопечного, чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует WBN:

"Все зависит от множества факторов. Наверное могу сказать только одно: Тайсон Фьюри будет выступать в США. Он собрал здесь невероятную аудиторию.

Если бы запрет на путешествия сняли или хотя бы ослабили, то я бы привез Фьюри в Америку и устроил бы ему более бюджетный бой, чем реванш с Уайлдером. Возможно, нам бы удалось организовать бой и с Деонтеем. Но нам нужно как-то его профинансировать", - сказал Арум.

Напомним, что ранее Эдди Херн жалел, что ему не удалось подписать Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри Боб Арум
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