  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Элина Свитолина в полной готовности к виртуальному турниру. Фото
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Элина Свитолина в полной готовности к виртуальному турниру. Фото

Бокс
(1 голосов)

Украинка с виртуальным оружием

Элина Свитолина в полной готовности к виртуальному турниру. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина готова к виртуальному теннисному турниру Madrid Open. Фото с современным заменителем ракетки она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Теннис для любого. Готова к завтра"

Элина Свитолина в полной готовности к виртуальному турниру. Фото - изображение 1Элина Свитолина в полной готовности к виртуальному турниру. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее стала известна первая соперница Свитолиной на соревнованиях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...