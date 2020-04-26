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Элина Свитолина в полной готовности к виртуальному турниру. Фото
Украинка с виртуальным оружием
Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина готова к виртуальному теннисному турниру Madrid Open. Фото с современным заменителем ракетки она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Теннис для любого. Готова к завтра"
Напомним, что ранее стала известна первая соперница Свитолиной на соревнованиях.
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