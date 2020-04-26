Теофимо Лопес: Несмотря на одно поражение, Ламаченко находится в топе благодаря репутации

Мексиканский чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) рассказал по какому принципу он отбирает ТОП бойцов P4P. Его слова цитирует vRingeVision:

"Многие смотрят на pound-for-pound как на рейтинг тех, у кого лучшие способности. Вот почему они часто ставят туда Ломаченко. Несмотря на то, что у Василия есть одно поражение, он находится в топе благодаря его репутации и достижениям. Ведь он чемпион в трех весовых категориях. Вот в чем дело. По этой причине Майки Гарсия не входит в pound-for-pound.

Многие люди смотрят на набор умений. Но я рассматриваю "pound " как рейтинг тех, с кем ты дрался. Важно, кого ты победил и какова причина делает тебя номером один в этом списке", - сказал Лопес.

Напомним, что ранее Лопес заявлял, что бой с Ломаченко станет для него последним в легком весе.