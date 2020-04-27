Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владимир Кличко – в топ-3 лучших боксеров в истории супертяжелого веса
Украинец занял высокую позицию в статусном рейтинге.
Пользователь YouTube Rummy's Corner на основании рейтингов журнала The Ring составил список лучших боксеров супертяжелого веса всех времен и народов.
Бывший чемпион WBA, WBO и IBF Владимир Кличко стал лучшим в двух декадах (2000-е и 2010-е), а в общем рейтинге украинца смогли обойти только Мухаммед Али и Джо Луис.
Позади Кличко-младшего оказались Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Флойд Паттерсон, Ларри Холмс, Джордж Форман, Джо Фрейзер и Майк Тайсон.
Отметим, что в рейтинге не учитывается период с 2017 по 2020 года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...