Владимир Кличко – в топ-3 лучших боксеров в истории супертяжелого веса

Пользователь YouTube Rummy's Corner на основании рейтингов журнала The Ring составил список лучших боксеров супертяжелого веса всех времен и народов.

Бывший чемпион WBA, WBO и IBF Владимир Кличко стал лучшим в двух декадах (2000-е и 2010-е), а в общем рейтинге украинца смогли обойти только Мухаммед Али и Джо Луис.

Позади Кличко-младшего оказались Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Флойд Паттерсон, Ларри Холмс, Джордж Форман, Джо Фрейзер и Майк Тайсон.

Отметим, что в рейтинге не учитывается период с 2017 по 2020 года.