  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Владимир Кличко – в топ-3 лучших боксеров в истории супертяжелого веса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владимир Кличко – в топ-3 лучших боксеров в истории супертяжелого веса

Бокс
(1 голосов)

Украинец занял высокую позицию в статусном рейтинге.

Владимир Кличко – в топ-3 лучших боксеров в истории супертяжелого веса
Новина українською

Пользователь YouTube Rummy's Corner на основании рейтингов журнала The Ring составил список лучших боксеров супертяжелого веса всех времен и народов.

Бывший чемпион WBA, WBO и IBF Владимир Кличко стал лучшим в двух декадах (2000-е и 2010-е), а в общем рейтинге украинца смогли обойти только Мухаммед Али и Джо Луис.

Позади Кличко-младшего оказались Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Флойд Паттерсон, Ларри Холмс, Джордж Форман, Джо Фрейзер и Майк Тайсон.

Отметим, что в рейтинге не учитывается период с 2017 по 2020 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...