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Ураганная комбинация и нокдаун. Мастер-класс от Ломаченко на Олимпиаде. ВИДЕО

Бокс
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Один из самых ярких моментов любительской карьеры Василия Ломаченко.

Ураганная комбинация и нокдаун. Мастер-класс от Ломаченко на Олимпиаде. ВИДЕО
Новина українською

Восемь лет назад на Олимпиаде в Лондоне Ломаченко в четвертьфинале разобрался с кубинцем Яснером Лопесом Толедо (14:11).

В первом раунде Василий показал, почему именно его ассоциируют с боксом. Только взгляните на эту комбинацию от украинца!

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В статье: Василий Ломаченко Бокс
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