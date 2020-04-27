Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ураганная комбинация и нокдаун. Мастер-класс от Ломаченко на Олимпиаде. ВИДЕО
Один из самых ярких моментов любительской карьеры Василия Ломаченко.
Восемь лет назад на Олимпиаде в Лондоне Ломаченко в четвертьфинале разобрался с кубинцем Яснером Лопесом Толедо (14:11).
В первом раунде Василий показал, почему именно его ассоциируют с боксом. Только взгляните на эту комбинацию от украинца!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...