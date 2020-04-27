Ураганная комбинация и нокдаун. Мастер-класс от Ломаченко на Олимпиаде. ВИДЕО

Восемь лет назад на Олимпиаде в Лондоне Ломаченко в четвертьфинале разобрался с кубинцем Яснером Лопесом Толедо (14:11).

В первом раунде Василий показал, почему именно его ассоциируют с боксом. Только взгляните на эту комбинацию от украинца!