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Беллью: Не думаю, что Усик побьет Джошуа и Фьюри

Бокс
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Бывший соперник Александра высказался о его перспективах в супертяжелом весе.

Беллью: Не думаю, что Усик побьет Джошуа и Фьюри
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С Тони Беллью Александр Усик подрался осенью 2018 года в Манчестере – украинец выиграл нокаутом, после чего объявил о переходе в супертяжелый вес.

"Усик блестящий боец. Люди всегда спрашивают меня, как он будет выглядеть в супертяжелом весе. Я думаю, что он побьет каждого, кроме двух больших парней.

Я не думаю, что он достаточно большой, чтобы победить Джошуа и Фьюри. Единственное, что может его победить – это габариты.

Не поймите меня неправильно – когда он будет драться с Джошуа, я думаю, что Усик будет впереди по очкам, но потом Энтони доберется до него. Что касается Фьюри, то Тайсон просто не позволит ему подобраться слишком близко. Фьюри очень большой", - приводит слова Беллью BoxingScene.

Александр Усик свой второй бой в хэвивейте планирует провести в июле текущего года, а его соперником станет британец Дерек Чисора.

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В статье: Александр Усик Тони Беллью
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