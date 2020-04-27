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Беллью: Не думаю, что Усик побьет Джошуа и Фьюри
Бывший соперник Александра высказался о его перспективах в супертяжелом весе.
С Тони Беллью Александр Усик подрался осенью 2018 года в Манчестере – украинец выиграл нокаутом, после чего объявил о переходе в супертяжелый вес.
"Усик блестящий боец. Люди всегда спрашивают меня, как он будет выглядеть в супертяжелом весе. Я думаю, что он побьет каждого, кроме двух больших парней.
Я не думаю, что он достаточно большой, чтобы победить Джошуа и Фьюри. Единственное, что может его победить – это габариты.
Не поймите меня неправильно – когда он будет драться с Джошуа, я думаю, что Усик будет впереди по очкам, но потом Энтони доберется до него. Что касается Фьюри, то Тайсон просто не позволит ему подобраться слишком близко. Фьюри очень большой", - приводит слова Беллью BoxingScene.
Александр Усик свой второй бой в хэвивейте планирует провести в июле текущего года, а его соперником станет британец Дерек Чисора.