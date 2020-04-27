Чемпионский бой Постола может пройти в июле

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум озвучил ориентировочную дату боя между чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО) и обязательным претендентом из Украины Виктором Постолом (31-2, 12 КО).

"Мы надеемся устроить этот бой где-то в июле. Чтобы гарантировать безопасность бойцов, мы планируем проводить по четыре боя за один вечер бокса", - сказал Арум для Boxingnews24.

Из-за пандемии коронавируса бой Постола и Рамиреса переносился уже два раза. Впервые боксеры должны были выйти на ринг в феврале в Китае, а вторая попытка планировалась на 9 мая в США.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Виктор Постол в условиях карантина тренируется на свежем воздухе.