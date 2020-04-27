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Чемпионский бой Постола может пройти в июле

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Но гарантий нет.

Чемпионский бой Постола может пройти в июле
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум озвучил ориентировочную дату боя между чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО) и обязательным претендентом из Украины Виктором Постолом (31-2, 12 КО).

"Мы надеемся устроить этот бой где-то в июле. Чтобы гарантировать безопасность бойцов, мы планируем проводить по четыре боя за один вечер бокса", - сказал Арум для Boxingnews24.

Из-за пандемии коронавируса бой Постола и Рамиреса переносился уже два раза. Впервые боксеры должны были выйти на ринг в феврале в Китае, а вторая попытка планировалась на 9 мая в США.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Виктор Постол в условиях карантина тренируется на свежем воздухе.

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В статье: Боб Арум Виктор Постол
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